Vice-direttore Regione Campania: "Comunicato di Ancelotti in buona fede, ora pensi a battere il Liverpool"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Fulvio Bonavitacola, Vice Presidente Regione Campania: "Voglio precisare che i lavori sono stati affidati dalla struttura commissariale delle Universiadi, non dalla Regione. Noi abbiamo finanziato gli interventi e siamo stati determinanti nella gestione. Lo abbiamo fatto perchè era una grande occasione, e il fiore all'occhiello doveva essere il San Paolo. I tifosi troveranno grandi novità. C'è stato un ritardo nell'adeguamento degli spogliatoi ma l'ingegnere Basile mi aveva assicurato che era necessaria solo una pulizia. Le immagini, a chi non è del settore, possono trarre in inganno: c'è stato un equivoco. Se ci fosse stata malizia, Ancelotti avrebbe dovuto chiedere scusa, ma non è questo il caso. Non ho informazioni quotidiane degli aspetti gestionali: se De Martino ha detto che la consegna è prevista per domani, allora così sarà. Superato l'equivoco con Ancelotti, andiamo a vincere con il Liverpool".