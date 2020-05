Vice pres. Aic: "La maggioranza dei calciatori non vede l'ora di tornare in campo"

Umberto Calcagno, vice presidente Aic, ha parlato ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live: “Chi vive nelle zone più colpite dal Coronavirus, ha una percezione diversa magari da qualche calciatore che gioca in squadre del centro Sud che fortunatamente hanno avuto meno problemi. E’ difficile avere una linea comune, ci sono calciatori che avranno paura e altri – che sono la maggioranza – che non vedono l’ora di rientrare in campo. Noi dobbiamo capire quando ci saranno le condizioni e se uno sport di contatto può convivere con il Covid oppure no. Vedremo i protocolli delle prossime settimane, speriamo possano ripartire altre categorie del calcio. Il problema potrebbe riproporsi a settembre purtroppo.