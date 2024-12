Vice pres. Camera: "Tifo Lazio, ma il Napoli vincerà domani e domenica"

vedi letture

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il vice presidente della Camera dei Deputati On. Giorgio Mulé: "Il mio tifo laziale? Mi sento una meraviglia. In ufficio ho tre maglie: una di Ciro Immobile con cui ha segnato un fantasmagorico gol nel derby del 2021, una di Zaccagni con cui ha segnato al Bologna e poi la maglia celebrativa dello scudetto del 74’. In ufficio sono circondate dai miei gli affetti più cari.

Gravina? Bisogna cambiare perché ci serve il cambiamento. Dopo vent'anni anziché fare le elezioni a settembre si è incominciato a riformare e si è riformato lo statuto grazie a quella battaglia che portò a quell’emendamento che riconosceva alla lega Serie a un'equa rappresentanza. Quello è stato il calcio decisivo per avviare una riforma. Lo stesso Presidente Gravina lo ha ammesso.

È un inizio ed è parziale. Vorrei che il calcio fosse un settore dove altri fattori non entrano. Mi dispiace che si parli degli arbitri perché c’è una maxi evasione fiscale conclamata agli internazionali. Mi dispiace che il Presidente Gravina sia stato accusato di autoriciclaggio e coinvolto in un processo che dovrà affrontare. Ci tengo a dirlo, il primo obiettivo che tutti devono avere in coscienza propria deve essere quello di salvaguardare il bene delle istituzioni. Qualsiasi cosa può deviare da esso non fa il bene della federazioni. Ognuno si deve fare un esame di coscienza.

Napoli-Lazio? In Coppa Italia non si vedono molti gol. Temo Lukaku e Kvaratskhelia a dir la verità. Da parte mia spero che Zaccagni ci dia soddisfazione.

L’arbitraggio di Parma-Lazio scandaloso? Scandaloso è eccessivo. L’arbitro in campo ha avuto molti difetti dal punto di vista oculare e decisionale. Se tu non vedi il fallo di Rovella che parte dalla sua metà campo e lo giudichi come un intervento regolare, non puoi farti richiamare dal Var sulla base della moviola in campo. Non ha saputo fare il suo mestiere di arbitro. Non parlo dei rigori, ma dico che non mi è piaciuto l’arbitraggio. La Lazio ha avuto quattro sconfitte in trasferta e in ognuna di esse ci sono stati degli episodi a volte clamorosi. Si tratta di errori continuativi nel tempo. Questi episodi rischiano di falsare il campionato.

Marotta League contro Lotito? Io non ci credo. Credo che ci sia un potere di condizionamento che non risiede solo in Marotta ma in alcune società che in maniera oggettiva detengono un cartello trasversale. C’è una necessità di equilibrio in alcune squadre. Il campo è il miglior giudice rispetto ad altri.

Situazione Roma? Mi dispiace per gli amici della Roma, non bisogna infierire sul nemico. Dobbiamo essere evangelici con tutti.

Risultato Napoli-Lazio? Il Napoli vince 2 a 0 giovedì e 3 a 0 domenica".