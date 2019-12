Vice pres. Udinese: "Noi ed il Napoli siamo in convalescenza. Giochiamo bene, poi gli episodi..."

Stefano Campoccia, vice presidente dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Noi ed il Napoli siamo in convalescenza. Abbiamo scelto il ritiro per tenere alta la concentrazione. De Paul? Io ho letto qualche commento corretto, la parte sportiva mi pare che abbia fatto delle scelte condivise col ragazzo che si è messo a disposizione della squadra giocando in un ruolo diverso rispetto allo scorso anno. Anche quest'anno, nel ruolo che gli è stato chiesto di coprire, sta lavorando molto bene. E' chiaro che non finalizza ma aiuta a non avere imbarcate. L'Udinese non è una squadra che gioca male, poi ci sono gli episodi che sono determinanti".