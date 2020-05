Vicedirettore CdS: "Ripartire è un dovere, il calcio ha già perso un miliardo!"

Alessandro Barbano, vicedirettore del Corriere dello Sport, si è così espresso circa la ripartenza del calcio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Governo ha capito perfettamente che chiudendo il Paese l'Italia è morta. La verità è che questo Paese sta collassando. Il calcio ha già perso un miliardo, se non si gioca ne perderà 1,6 o 1,7. Non c'è da scegliere se ripartire, credo che ripartire sia un dovere. Faccio fatica a capire per quale motivo in tutta Europa si pensi a ripartire e noi abbiamo una classe dirigente che dice di aspettare. Come se non dovessimo già affrontare un campionato senza pubblico, il prossimo. Un danno che già va messo a bilancio".