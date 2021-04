Vicepres. Udinese: "Spalletti tra i migliori d'Italia, ha competenze indiscutibili! Su ADL..."

Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Conosco bene Spalletti, è stato con me ad Udine. La piazza faccia la piazza: il calcio è passione ma le competenze del mister non possono essere messe in discussione. Il carattere? Luciano ha il suo modo di interfacciarsi col gruppo. Di Spalletti conosciamo gli aspetti positivi e viceversa. E' uno dei migliori allenatori che si sono visti in Italia. Anche Allegri non fu accolto con gradimento totale quando fu scelto dalla Juventus".

SU ADL - "De Laurentiis è un visionario, ha la capacità di guardare sul lungo e pianificare al meglio. Poi dal pensiero ai fatti passa del tempo, ma è normale. Superlega? Per noi è stato un gran mal di testa, sappiamo cosa abbiamo rischiato e cosa il calcio ha sofferto. De Laurentiis è un grande presidente e saprà prendere le decisioni giuste per la piazza napoletana e per il calcio italiano. De Paul? Non voglio parlare di mercato, siamo in pieno campionato".