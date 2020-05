Vicepres. UEFA: "Chi fa le pulci al calcio non sa che ha versato 11mln al CONI ricevendo solo il 6%!"

Giancarlo Abete, vicepresidente UEFA, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un momento determinante, il presidente Gravina finora ha fatto molto bene perché ha manifestato disponibilità di ripartenza. Ovviamente c'è prudenza perché il soggetto decisionale sostanziale è il Comitato Tecnico Scientifico, visto che la priorità per tutti è la salute. La FIGC ha fatto molto bene la volontà di ripresa, in primis perché e un messaggio positivo, in secondo luogo perché è l'obiettivo della Federazione".

QUESTIONE ECONOMICA - "Deve esserci il via libera del Comitato Tecnico Scientifico, ma anche tanto buonsenso. Se nel momento in cui ci sarà un altro contagiato si fermasse tutto, non avrebbe tanto senso ripartire. C'è necessità di capire qual è il protocollo da rispettare, in modo che sia rispettabile concretamente e non solo teoricamente. Il calcio è una delle quattro discipline professionistiche tra le 45 aderenti al CONI. La ripartenza economica è fondamentale e il calcio ha dato oltre 11 miliardi al CONI, ricevendo solo il 6%. Chi fa le pulci al calcio dovrebbe ricordare il valore e il contributo che ha sempre dato al sistema Paese".