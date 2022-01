VIDEO - Adani non ci sta: "Servi! Con la rosa più forte e Vlahovic, parlano di impresa 4 posto!"

Nel corso della Bobo Tv, l'ex difensore ed opinionista Lele Adani ha parlato del valore della Juventus e dell'arrivo di Vlahovic: "La Juve dicono debba arrivare quarta, ma è la squadra più forte e con più titoli, nazionali ed internazionali, del campionato! E' uno scandalo che la Juve sia quinta, è uno scandalo che faccia zero tiri in porta a San Siro. Chi non lo dice è bugiardo, un servo, un disonesto, un falso, mai s'è vista una Juve che non fa tiri ed ora che aggiunge pure Vlahovic deve arrivare quarta? Offendete la verità, qui sulla Bobo Tv la verità arriva in faccia e si parla in maniera libera, non siamo servi di nessuno. Vlahovic hanno aggiunto, viene da un calcio di proposta dove fa un gol a partita, ma va in un calcio di non-proposta. Perché la Juve non deve lottare per lo Scudetto? L'Inter pure era dietro ed ha rimontato

Lo sanno tutti, ma molti non lo dicono perché non hanno interesse. Noi siamo contenti per Vlahovic alla Juve, che sia rimasto in Italia, ma è stata fatta una scelta economica importante tra cartellino, commissioni e stipendio ed Agnelli pensava di fare di più con meno ma ha dovuto farlo perché non può stare fuori dalla Champions. Ha fatto una cosa che non esiste, ma non si può vedere questo e non può bastare il quarto posto all'ultima giornata. Questa è l'analisi lucida! Bisogna pensare il potenziale e contro chi gareggi, la Juve non può stare lì dietro senza tirare in porta a Milano! Agnelli ha fatto una cosa impossibile. Solo la Juve può competere a certe cifre! Brava Juve, ma non si può vedere quel calcio e farlo passare per impresa se arrivano quarti, ora devono arrivare in semifinale di Champions!".