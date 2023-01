VIDEO - Adani ricorda: "Il 70% d'Italia non metteva il Napoli neanche tra le prime 4..."

Daniele Adani, ex difensore e celebre opinionista sportivo, si è concentrato sul Napoli nel corso di un intervento a Radio Deejay

TuttoNapoli.net

Daniele Adani, ex difensore e celebre opinionista sportivo, si è concentrato sul Napoli nel corso di un intervento a Radio Deejay: "Il Napoli dimostra manifesta superiorità costantemente. Anche contro l'Inter non si sono viste grosse debolezze nel Napoli, tant'è vero che si è subito riscattato con la Sampdoria e soprattutto con la Juventus. Il Napoli è una squadra quasi perfetta ed è una cosa strana perché se ci pensate il 70% delle persone non lo metteva tra le prime quattro del campionato.