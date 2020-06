VIDEO - Alvino esulta al fischio finale: "Alla faccia di chi ci vuole male"

Grande gioia al fischio finale per Carlo Alvino per l'accesso alla finale di Coppa Italia. Il giornalista di Tv Luna s'è lasciato andare ad un'esultanza in diretta a fine partite: "E' finita, andiamo in finale! Ci abbiamo sempre creduto, nonostante la sofferenza, con il cuore siamo in finale alla faccia di chi ci vuole male".