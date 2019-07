VIDEO - Ancelotti: "Punta? Abbiamo Mertens e Milik, non focalizzatevi sulla punta. Cerchiamo attaccante che alzi la qualità"

Nella conferenza stampa odierna da Dimaro (clicca qui), Carlo Ancelotti è stato interrogato anche su un possibile arrivo in attacco.

Il centravanti d'area di rigore è un obiettivo per alzare la qualità? "Noi abbiamo come centravanti Mertens, che ha fatto molto bene, e un altro come Milik che ha fatto bene, gol, non con continuità ma veniva da due anni fermo e all'inizio ha giocato a singhiozzo ma ha segnato 20 gol senza rigori che sono una risorsa per gli attaccanti. Non mi focalizzerei su un profilo d'area, ma su uno che migliora la qualità della rosa".