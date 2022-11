VIDEO - Chiariello: “Ho visto un grande Napoli, ko bugiardo che però ci dà morale”

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli a Liverpool ai microfoni di Canale 21.

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la sconfitta del Napoli a Liverpool ai microfoni di Canale 21: “Ho visto un grande Napoli. Ho visto un risultato bugiardo dovuto al Var e agli episodi millimetrici, perché il gol di Ostigard è stato annullato per un centimetro. E il gol finale di Nunez è stato dato per un centimetro. Il Napoli è stato bravo soprattutto a non aver concesso calci d’angolo agli inglesi fino ai minuti finali, perché l’unico modo di rendersi pericolosi sono sui calci piazzati. Hanno dei saltatori straordinari sui quali si fa fatica, centimetri, forza fisica e grandi giocatori che sanno calciare bene. Fino al loro vantaggio, se c’era una squadra che meritava non era il Liverpool. E’ una sconfitta che ci dà morale”.