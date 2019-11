VIDEO - Chiariello: "Leggero miglioramento rispetto al Genoa, ma Bologna, Udinese e Genk sono la deadline"

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato il pareggio tra Milan e Napoli nel solito editoriale di Campania Sport su Canale 21: “Si attendeva molto e con curiosità questa partita di San Siro per capire quale fosse il clima all’interno della squadra e la reazione dei giocatori. Bisognava capire se in questi giorni si era stretto un patto, da questo punto di vista la risposta può essere rassicurante, non si è visto un Napoli egoista dove ognuno pensava a se ma una squadra che ha cercato di vincere la partita. Milan e Napoli sono due squadre malate. La società azzurra non ha fatto un bel pre-campionato con molti giocatori arrivati all'ultimo momento, però nel primo scorcio di stagione era stato incensato dalla stampa come la squadra più avanti di tutte. Inoltre dopo il Liverpool era stata appellata come squadra matura, in quell'avvio aveva subito solo una sola sconfitta a Torino con lo sciagurato autogol di Koulibaly. Quindi si era partiti bene tutto sommato, si poteva presagire una stagione importante, poi invece dopo il cazzottone preso col Cagliari la squadra non si è più ripresa.

Il Napoli poi ha fatto sette pareggi su undici partite, tre vittorie e una sconfitta a Roma. E' un problema che ormai dura da 2 mesi, non si vince più, battute solo Brescia, Verona e Salisburgo in trasferta. Il trend è negativo con 5 pareggi e una sconfitta nelle ultime sei. Con questo punto di oggi, un vero brodino, si rischia solo di vedere ancora più allontanare la zona Champions. Ha recuperato un punto sull'Atalanta, ma Roma Lazio e Cagliari possono allungare dopo 105mln spesi, un mercato da 10 ecc. ma si rischia il settimo posto insieme al Parma. Il pronostico l'avevo pronostico, io non gioco, ma l'avevo detto, anche se è stato meno squallido di quello che pensavo. Adesso c’è il Liverpool e lì perderemo a parte miracoli, sarà con Bologna Udinese e la gara col Genk la deadline. Il Napoli certezze non ne dà, c’è solo un leggerissimo miglioramento dopo il peggio del peggio che è stata la partita pareggiata col Genoa“.