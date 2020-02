VIDEO - Gattuso suona la carica per il ritorno: "Ma quale finita! Al Camp Nou con l'armatura!"

Nel corso della conferenza stampa post partita, Gennaro Gattuso ha parlato anche di quella che sarà la gara di ritorno della sfida contro il Barcellona:

C'è rammarico come se fosse finita, ma c'è la rabbia per fare la storia a Barcellona? "Non posso risponderti nel mio stile, ci penso, ero già partito... qui non facciamo passare manco una partita di carte, figuriamoci un ottavo a Barcellona. Compreremo l'elmetto, le armature e ce la giocheremo. Ma diamo merito anche ai ragazzi per la grande partita, i ragazzi sono stati molto bravi, poi qualcuno può non essere soddisfatto, potevamo stare 10 metri più avanti ma loro potevano stare una giornata ma non trovavano mai spazio, siamo stati bravi! Loro ti fanno venire il mal di testa anche con la profondità".