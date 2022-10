VIDEO - Il Milan soffre ma vince ancora, il Verona spreca troppo: gli highlights del match

Vince nel finale, senza incantare, la squadra di Pioli contro un buon Hellas Verona, al quinto ko consecutivo.

© foto di www.imagephotoagency.it

Vince nel finale, senza incantare, la squadra di Pioli contro un buon Hellas Verona, al quinto ko consecutivo. Sfortunata e sprecona la squadra di Bocchetti, che prende una traversa con Piccoli e nel finale sfiora più volte il pari. Per il Milan decide la rete in contropiede di Tonali all'81' dopo l'1-1 con doppio autogol del primo tempo. Di seguito gol e highlights dell'incontro. Di seguito gli highlights del match (disabilita Adblock per la visione da pc o clicca sul link da app