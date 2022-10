VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Il Napoli ha dimostrato di avere qualità, copertura e coraggio in fase passiva"

"Insomma è un Napoli con poche pecche".

Nel corso di ‘Campania Sport’ su Canale 21, il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria contro il Torino nel suo editoriale: “Il Napoli meraviglioso nella prima mezz’ora di gioco dimostra di essere davvero, in questo momento, una squadra che può dire una parola molto importante in questo campionato. Il Napoli che fa tre gol sfruttando proprio il gioco uomo contro uomo del Torino, riuscendo con dei semplici triangoli a liberare l’uomo. Anguissa, oggi doppietta addirittura, quest’anno sta trovando anche continuità come stoccatore. Poi il solito Kvaratskhelia, che non finisce mai di meravigliare. Ma a me, quello che ha interessato e mi è piaciuto di più, è che contro il Torino che ha reagito molto bene e che ha dei trequartisti insidiosi ha saputo resistere molto nella fase difensiva. Ha dimostrato, come a Milano, che nella fase passiva ha qualità, copertura e coraggio. Quel Kim si sta dimostrando un difensore insormontabile, Rrahmani e lui sono una coppia difficile da battere. Di Lorenzo è una garanzia, Mario Rui quest’anno è un professore. Il passaggio meraviglioso per Anguissa sul primo gol, fa il paio con quello di San Siro per Simeone.

Insomma è un Napoli con poche pecche. Certo c’è da giocare 12 partite in 41 giorni, certo c’è da gestire un turnover non sempre facile, oggi Spalletti non ha sbagliato nulla, ha fatto tutti cambi logici e precisi. Il Napoli ora va ad Amsterdam con il morale alle stelle. Raspadori si è rilevato un ottimo cucitore tra attacco e difesa ed è chiara la filosofia di Spalletti: giocano tutti. 60-30, 70-20 minuti non conta, conta la qualità che ci si mette e il Napoli in quanto a qualità è in questo momento la migliore squadra d’Italia”.