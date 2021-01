VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "La colpa più che di Osimhen è dei suoi procuratori"

Nel corso di 'Campania Sport', il giornalista Umberto Chiariello ha commentato nel suo editoriale ai microfoni di Canale 21 Cagliari-Napoli: "A me dispiace molto aver usato parole abbastanza dure per le prestazioni del Napoli contro Lazio e Torino. Avevo parlato prima di sapere le condizioni di salute di Gattuso e mi è dispiaciuto vedere lo stato del suo occhio. Il Napoli che però abbiamo visto prima di Natale è stato inguardabile, quello di oggi invece è una signora squadra che mi fa ricordare quella di San Siro contro l’Inter. Gattuso vuole una squadra di grande palleggio con però poca verticalità. Contro un Cagliari malmesso, si è visto invece un Napoli diverso. Poche volte si è ricorsi al portiere, si è giocato con un ritmo più veloce e poi Gattuso ha fatto alcuni accorgimenti. Fabian, ad esempio, è stato eliminato dal primo palleggio. In quella zona del campo è letale, perché è lento ed ha un solo piede. Giocando in fase offensiva con Fabian in appoggio agli attaccanti, è un’altra musica perché lo spagnolo è un giocatore di qualità. In fase di non possesso Zielinski e Petagna erano in prima pressione, poi c’erano 2 linee da quattro per un classico 4-4-2 . Non è un caso che Zielinski oggi sia andato per bene 4 volte al tiro. Gattuso però ha rimproverano alla squadra di non avere ancora il veleno per chiudere la partita, il Napoli è cicala sottorete. Il gol preso è l’esempio di come la squadra sia a volte molle. E’ una squadra capace di prestazioni di alto livello e poi altre inguardabili. Le prossime partite potranno dire se questa squadra potrà competere. In classifica ci sono 6 squadre, forse tre che lottano per lo scudetto, anche se la Juve è attardata, e le altre 3 che lottano per la Champions. Il Napoli quindi deve trovare la costanza".

OSIMHEN - "Mi scrivono dal club Napoli Nigeria che il buttare i soldi è una danza beneaugurante nigeriana, anche se per noi soprattutto in questo periodo è stata una bruttissima immagine. Ricordando il film con Tom Cruise Jerry Maguire, dove il protagonista è un procuratore che ad un certo punto capisce che i soldi non sono tutto e che deve assistere il proprio assistito. Quello che è accaduto a Osimhen non può accadere, un agente serio non avrebbe fatto mai uscire fuori quei filmati. La colpa più del ragazzo è dei procuratori".

LOZANO - "Tutti quelli che dicevano Vargas 2 la vendetta e che Lozano era un pacco, ora dove stanno? Forse a Napoli c’è il vizio di giudicare troppo presto. Ancelotti poi ci ha messo del suo, facendolo giocare punta centrale. Il vero acquisto del Napoli di quest’anno si chiama Lozano. Prima di dare del bollito a qualcuno andiamoci piano. Invito tutti ad iniziare il 2021 con lo spirito massimo di lucidità e pacatezza, perché questo sarà un anno difficile per tutti”.