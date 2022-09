VIDEO - L'editoriale di Chiariello: "Le scelte di Spalletti non convincono, il gol le salva"

"Lui vede Ndombelé come sostituto di Lobotka, non lo è. Il suo sostituto è Gaetano, che quando è entrato ha impattato bene".

Il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro lo Spezia nel suo consueto editoriale su Canale 21: “Il calcio è questo, si è sempre saputo: è un mistero agonistico, lo definiva Gianni Brera. Il peggiore uomo in campo di gran lunga, Giacomo Raspadori, che aveva fatto smoccolare completamente il pubblico del Maradona per tutta la partita, anche per delle scelte cervellotiche di Spalletti, è stato l’eroe finale che ha sbloccato una gara rognosa. Quando si vincono le partite sporche, vuol dire che l’annata è di quelle buone.

Certo un altro pareggio dopo il Lecce, sarebbe stato oggi letale e avrebbe creato tante polemiche, anche perché le scelte di Spalletti continuano a non convincere. Lui vede Ndombelé come sostituto di Lobotka, non lo è. Il suo sostituto è Gaetano, che quando è entrato ha impattato bene. Lui vede sempre Elmas, ma fa solo confusione, continuiamo a credere che questo ragazzo sia una grande incompiuta. E la scelta tra Raspadori e Simeone non è stata felice. Come centravanti Simeone il ruolo lo fa nettamente meglio. E poi quel Kvaratskhelia sempre sostituito dopo un’ora circa di gioco, quando Raspadori aveva molto meno benzina nelle gambe di lui, che le aveva giocate tutte fino ad oggi. Scelte che sono state salvate da un gol, che dà al Napoli la continuità necessaria per lottare in vetta e aumentare la sua autostima. Ma resta aperto il problema Spalletti, è un grandissimo allenatore al netto di Spalletti”.