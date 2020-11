VIDEO - Mourinho per l'amico Diego: "Con lui sempre allegria, mio figlio saprà tutto di te!"

Grande emozione per Josè Mourinho in conferenza stampa quando gli viene chiesto di ricordare Diego Armando Maradona, suo grande amico: "Bisogna parlare di Maradona e di Diego. Maradona è quello che tutti conosciamo e che mai verrà dimenticato. Farò in modo che mio figlio sappia tutto di lui anche se è nato molto dopo la sua carriera da giocatore. E poi c'è Diego, quello che mi mancherà di più. Avrei voluto passare più tempo con lui e mi dispiace tantissimo. La sua famiglia, amici e colleghi devono sentirsi privilegiati di aver passato tanto tempo con lui. Ma anche io lo conosco bene, dopo le peggiori sconfitte mi chiamava sempre. Mai dopo le vittorie, mai. Mi mancherà tantissimo, sorrido perché vicino a lui era impossibile non essere allegri".