VIDEO - Renica polemico: "Per anni De Laurentiis si è dimenticato di quel Napoli"

"E' una grande emozione, veramente qualcosa che ci riempie il cuore di gioia. Ci teniamo tanto che la storia venga ricordata". Parole e pensieri di Alessandro Renica, ex compagno di squadra di Maradona presente quest'oggi all'inaugurazione della statua all'esterno dello stadio a lui intitolato a Napoli. "Diego mi manca tantissimo, come amico mi manca tantissimo. Una persona che chi non ha conosciuto non può capire, un ragazzo e poi un uomo con uno spessore straordinario. Io mi emoziono ancora adesso quando parlo di Diego, faccio un po' fatica".

A Renica poi è stato chiesto della sua scomparsa solitaria. Questa la sua risposta: "Fa riflettere, probabilmente fosse rimasto a Napoli non sarebbe rimasto da solo. Il dispiacere è che se avesse lavorato per il Napoli il suo destino sarebbe stato diverso".

Infine, ha criticato l'attuale società per come ha gestito i rapporti con Maradona e con i giocatori del Napoli scudettato: "I rapporti vanno costruiti nel tempo, non vanno costruiti dietro a un fatto emotivo. La gente capisce se tu vai dietro a una cosa del genere solo perché è mancato lui, nessuno si dimentica il prima... E' un qualcosa che non è bello, i tifosi amano quella squadra e in maniera incondizionata Maradona: dimenticarsi della storia non è una cosa bella", ha detto.