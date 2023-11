VIDEO TN - Mario Rui ringrazia Giuffredi: "Io e la mia famiglia grati per sempre"

"Dal primo giorno a oggi posso garantire che la mia vita a livello sportivo e personale è migliorata tantissimo ed sicuramente il merito è suo".

Nel corso della presentazione del libro "La strada di un sogno" dell'agente Mario Giuffredi, uno dei suoi assistiti Mario Rui lo ha ringraziato pubblicamente: "Con Mario sono dieci anni che lavoriamo assieme, siamo partiti dall'essere sconosciuti ed abbiamo creato una carriera bellissima. Gli sarò grato per tutto quello che ha fatto per me, anche la mia famiglia la pensa come me perché da quando è entrato nella nostra vita l'ha cambiata. Dal primo giorno a oggi posso garantire che la mia vita a livello sportivo e personale è migliorata tantissimo ed sicuramente il merito è suo. Sono onorato di essere qui e sono contentissimo del tuo percorso.

Ti sarà sempre grado per ciò che hai fatto per me, è apparso nella mia vita. Sono cotentissimo e ti voglio bene".