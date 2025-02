Vidigal: "Conte punta sempre sul collettivo, ci ha abituato a grandi imprese"

vedi letture

José Luís Vidigal, ex centrocampista del Napoli con il vizio del gol, ha presentato ai microfoni di Vocegiallorossa.it la sfida di stasera degli azzurri contro la Roma.

Roma-Napoli, un altro big match per la squadra di Conte: che partita sarà?

"Sarà una gara di altissimo livello, parliamo di due squadre forti con allenatori esperti. L'Olimpico poi è sempre uno stadio caldo, difficile da espugnare. Le motivazioni saranno enormi, il Napoli dovrà preparare bene la partita perché troverà una Roma pronta a difendersi e a vincere. Ranieri ha risollevato i giallorossi, riportandoli in alto".

Domanda scontata, quali saranno i giocatori chiave?

"Mi aspetto tanto da parte di Dovbyk, sta crescendo molto. La qualità di Dybala potrà aiutarlo a replicare i numeri che l'ucraino aveva con il Girona. Non a caso la Roma ha speso molto per acquistarlo. Da parte del Napoli, Conte punta sempre sul collettivo. Il fondamentale lavoro dei centrocampisti supporta la qualità di chi gioca in avanti, come Politano, Neres e Lukaku, un attaccante che mette sempre in difficoltà i difensori avversari e permette appunto gli inserimenti da dietro di Anguissa e McTominay".

La Roma con Ranieri è rinata, il Napoli con Conte lotta per lo scudetto. Qual è il loro segreto?

"Quella che stiamo vedendo è la Roma di Ranieri, con una passione incredibile. Il mister riesce a trasmettere il suo entusiasmo a squadra e tifosi, ha fatto rinascere i giallorossi. La qualità c'era anche prima, andava solo ritrovato l'orgoglio. Conte invece ci ha sempre abituato a grandi imprese. Ha una squadra con tanta tecnica, che punta a vincere ogni partita. Il Napoli sa che non giocare le competizioni europee gli permette di preparare al meglio le gare, con più tempo per allenarsi e recuperare le energie per provare a vincere lo scudetto. Sono fiducioso sul fatto che possano conquistarlo nuovamente".

Sei stato una colonna dello Sporting CP: che momento stanno vivendo i rivali del Porto, prossimi avversari della Roma in Europa?

"Ho avuto la fortuna di vincere molto in Portogallo e poi di vivere anni bellissimi in Italia con Napoli, Livorno e Udinese. Il Porto è un avversario fortissimo, anche se non sta vivendo un bel momento con cambi di presidente, allenatori e mentaità. Il lavoro di Conceição è stato incredibile, è riuscito a vincere tanto nonostante i pochi soldi a disposizione. Merito anche di Pinto da Costa, all'epoca presidente dei Dragões. Ora il club si sta rinnovando dal punto di vista economico e sportivo, non ha una rosa all'altezza del passato ma è sempre il Porto. Per questo, vedo le percentuali di passaggio del turno 50 a 50. Saranno due belle partite".

15 presenze in soli due anni con il tuo Portogallo, hai giocato da protagonista anche Euro 2000. Purtroppo saltò la finale contro l’Italia di Totti...

"Ricordo benissimo quella semifinale contro la Francia, dove prendemmo gol da Zidane nei supplementari. Era la generazione d'oro del Portogallo, con tanti calciatori che hanno fatto anche la storia anche in Serie A. Peccato, affrontare l'Italia in finale sarebbe stato spettacolare. Il calcio però è così, sono felice di aver vissuto quel percorso".