Vidigal: "Gyokeres è incredibile, i 100 milioni li vale tutti"

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Josè Luis Vidigal, dirigente sportivo, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Gyokeres? 100 milioni sono tanti, ma vi garantisco che li vale tutti. Non vedevo un attaccante così forte da tanti anni. Osimhen non vale 100 milioni, ma vale almeno 130 o 140 milioni. Ho seguito tutta la stagione di Gyokeres ed alla prima di campionato dissi che avrebbe fatto almeno 20 goal. Nell’ultima di campionato, lo Sporting vinceva, lui al 90° ha rincorso un centrocampista avversario fino alla propria area di rigore.

Ha intensità, qualità, dribling, corsa, fisico, è incredibile. 100 milioni sono tanti, ma è un giocatore incredibile. Lo Sporting è stato furbo, ha messo la clausola perchè sapeva quanto fosse forte. Però stanno cercando di rinnovargli il contratto per mettere la clausola a 140 milioni. Il calciatore sta benissimo a Lisbona, ha trovato la fidenzata lì e nella prossima stagione migliorerà ancora”.