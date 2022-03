Vidigal su Anguissa: "Fondamentale per Spalletti, al top farà al differenza"

"La squadra gira un po’ intorno a lui, bisogna averlo fino a fine stagione".

© foto di Federico De Luca

Luis Vidigal, ex centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Anguissa è fondamentale per Spalletti. Sono tutti importanti ma ci sono alcuni giocatori che fanno la differenza, anche in quei movimenti importanti che la squadra deve avere quando si perde la palla. La squadra gira un po’ intorno a lui, bisogna averlo fino a fine stagione. Con la condizione al top farà la differenza con le sue caratteristiche tecniche e fisiche.

Scudetto? Per lo scudetto ci vuole la mano di tutti, squadra, società e tifosi, se si è uniti si possono fare cose davvero importanti”.