Vidigal su Neres: "Il Benfica ha sbagliato a lasciarlo partire: è fortissimo"

L'ex centrocampista di Napoli, Livorno, Udinese e Nazionale portoghese, José Luis Vidigal, ha rilasciato una intervista a Vikonos per parlare di alcune tematiche calde della squadra di Antonio Conte. In particolare, Vidigal ha esaltato l'arrivo del brasiliano David Neres: "Ha sbagliato il Benfica a lasciarlo andare via" - le sue parole - ", è fortissimo nell’uno contro uno, è andata benissimo al Napoli che in pochi minuti ha già visto di cosa è capace. Utilizza più il sinistro, ma usa bene anche il destro, direi però che il mancino può esaltare Napoli. Sarà un vero idolo del Maradona".

Conte ora può sorridere secondo Vidigal: "Finalmente Conte può trovare un po’ di pace: da tempo ha chiesto a De Laurentiis di rinforzare la rosa. Una squadra che due anni fa ha vinto lo scudetto, lo scorso anno è stato un disastro, finalmente Antonio ha ottenuto giocatori di grande livello. Ora bisogna pedalare. Ho incrociato da avversario, ho subito capito che Antonio sarebbe diventato un grande allenatore. Obiettivi? Piedi per terra innanzitutto: lo scorso anno, ripeto, è stato un disastro, ci sono tante squadre che oggi lottano per gli stessi obiettivi. Bisogna centrare la Champions: umiltà, disciplina, tanto lavoro".

In chiusura, si parla di un altro giocatore accostato agli azzurri, Gyökeres: "E' fortissimo. Gioca dal 1′ al 90′ con la stessa intensità, erano anni che non vedevo un giocatore così. Cento milioni sono tanti, è vero, ma sicuramente arriverà un club che lo porterà via dallo Sporting. Mi ricorda Ronaldo il Fenomeno".