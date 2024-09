Vieri: "Che reazione del Napoli, mi aspetto campionato divertente fino alla fine"

Parlando al Quotidiano Sportivo, l'ex centravanti Christian Vieri ha fatto le carte alla nuova Serie A dopo i primi 270 minuti di gioco e con la pausa per le Nazionali che ha regalato un sorprendente e impressionante successo agli Azzurri di Spalletti: "Le prime partite sono difficili perché hai poco tempo per allenarti, soprattutto dopo le estati con i grandi tornei. Non è nemmeno facile giocare con tanto caldo. Inter e Juventus hanno fatto bene, il Milan è ancora un po’ indietro. Lo stesso Napoli ha cominciato malissimo e poi ha fatto due vittorie. Prevedo un campionato divertente fino alla fine. Alla terza giornata hanno tutte il tempo per recuperare", ha detto l'ex centravanti di Inter, Juve, Milan e Lazio, tra le altre.

Ti aspettavi una Juventus così attiva sul mercato?

"Sì perché un club così vuole vincere, non solo partecipare. Vuole fare la Champions, magari non vincerla ma comunque star lì a combattere. Lo stesso vale per l’Inter o il Milan. Devono far valere le loro qualità".

È abbastanza normale, per contro, che l’Inter si sia mossa meno?

"Aveva già una rosa molto importante e ha comunque preso Taremi e Zielinski. Giocatori di qualità. Non avevano così bisogno. Le altre ne avevano certamente di più".