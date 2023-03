Vieri pazzo di Kvara: "Sembra George Best!"

Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex attaccante Christian Vieri ha parlato con toni entusiastici del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, l'ex attaccante Christian Vieri ha parlato con toni entusiastici del Napoli che sta dominando in Italia e non solo: "È una macchina perfetta. Mai visto un club presentarsi così forte dopo una vera e propria rivoluzione tecnica. Giuntoli è un direttore sportivo vecchia maniera, va a pescare i giocatori in prima persona.