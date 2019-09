Vigliotti: "ADL ha accontentato Ancelotti, unica resistenza su James..."

Il giornalista Gianluca Vigliotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, per commentare la fine del mercato ed il bilancio in casa Napoli: "Ancelotti ha dato il suo benestare per Llorente. I Lozano, Llorente, Elmas, sono espressione della volontà del mister, ha voluto accontentare le volontà del mister, ha fatto resistenza su James e più o meno gli abbiamo dato ragione tutti, tornando poi sull'obiettivo originale che era Lozano. Manca il rinnovo di Zielinski ma mi sembra vicino, c'è anche Milik ma bisognerà mettere la lente di ingrandimento".