Vigliotti: "Che errore con Folorunsho! Di Lorenzo? Brutta quella sostituzione..."

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Gianluca Vigliotti, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Folorunsho agli Europei? Sarebbe una bellissima notizia. In questa stagione abbiamo resettato qualsiasi tipo di cosa, è stata così brutta questa stagione che guardiamo il futuro con positività. Folorunsho ha fatto il ritiro col Napoli ed è stato scelto di mandarlo via, è stato un errore drammatico da un punto di vista sportivo. Conte è uscito dalla gabbia, è impossibile castrare un leone come Conte. Di Lorenzo? La sostituzione a tre minuti dalla fine nella gara col Lecce è stata qualcosa di brutto, ma bisognerebbe chiederlo a Calzona”.