Vigliotti: "Llorente attaccante di alto livello, in Serie A farà ancora la differenza"

Il giornalista Gianluca Vigliotti ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull'acquisto di Llorent, di fatto sposando la scelta del Napoli di puntare sullo spagnolo: "L'anno scorso ha dato dimostrazione della garanzia dell'investimento del Napoli. Ha portato il Tottenham, con il suo ingresso in alcune partite decisive, fino in finale di Champions, come in quella partita pazzesca con l'Ajax o quella contro il Manchester City. Questo fa capire l'importanza, stiamo parlando di altissimi livelli. Nel campionato italiano, un giocatore come Llorente, farà la differenza".