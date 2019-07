Vigliotti su James: "Oprezione che richiede pazienza, tanti pezzi da incastrare"

E' un Napoli impegnato in grandi colpi, da tempo ormai si discute dell'operazione James Rodriguez, questione delicata che non vuole affatto fretta. A tal proposito, questo l'intervento di Gianluca Vigliotti ai microfoni di Radio Goal, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un puzzle dai molti pezzi da incastrare, dalla questione dei diritti d'immagine, alle pretese dell'agente Jorge Mendes, alla volontà di fare cassa di Florentino Perez. E' un tesoretto che porterebbe non pochi vantaggi al Napoli, ma è un'operazione che richiede pazienza, sperando che possa concludersi come una favola dal lieto fine. Va' comunque sottolineato che i riflettori sul colombiano, l'arrivo del greco, e la conferma di alcuni big sono l'espressione della volontà di costruire una squadra vincente. L'arrivo di certe stelle non equivale per forza al pienone allo stadio, ma farà dormire sui tetti (ride)".