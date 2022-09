Virzì pazzo di Kvara: "Può diventare la nuova star del nostro calcio"

Paolo Virzì, noto regista cinematografico, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Paolo Virzì, noto regista cinematografico, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il calciatore che più mi attrae? Questo nuovo fantastico georgiano che ha Spalletti, Kvaratskhelia, è veloce e gli ho visto fare delle cose che mi fanno pensare possa diventare la nuova star del nostro calcio. E mi piacciono anche i romanisti Zalewski e Abraham.

Chi calciatore inserirei in un film? Ho una fissa, vorrei dare una parte a Giorgio Chiellini. Ha quel volto da antico livornese, se gli metti addosso i costumi d’epoca secondo me è credibilissimo. Certo, non è un calciatore con una faccia moderna, oggi sono tutti bellissimi. Prendete Zaniolo, sembra un fotomodello. Buon per lui".