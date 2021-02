Viviani: "A Napoli grande pressione, anche ai miei tempi screzi con ADL"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l’allenatore Fabio Viviani, vice di Edy Reja negli anni a Napoli: “Napoli è una piazza che ti mette una grande pressione. Anche ai miei tempi c’erano degli screzi con il presidente ma sempre con grandissimo rispetto. Il Napoli non ha smentito le notizie che sono venute fuori, ci sono stati dei colloqui con altri allenatori e quindi il tuo lavoro settimanale un pò ne risente inconsciamente. Ti senti meno sereno, nella testa di un allenatore è umanamente ovvio. Le critiche fanno parte del nostro lavoro, siamo legati ai risultati, però tutto ciò non cambia l'atteggiamento. E’ chiaro che tutti desideriamo lavorare in un ambiente felice ma non è sempre possibile e ciò non deve assolutamente inficiare il tuo atteggiamento nel lavoro”.