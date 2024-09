Viviani su Osimhen: "In Turchia trova un campionato competitivo e sfide con altri due bomber"

"Va a vivere in una città di 20 milioni di abitanti dove ci sono tante pressioni per vincere".

“Ho allenato in Turchia, Osimhen troverà un ambiente caldissimo e anche piuttosto esigente. Di certo tra la tifoseria azzurra a quella turca le differenze, in quanto a passione, sono minime. Va a vivere in una città di 20 milioni di abitanti dove ci sono tante pressioni per vincere. Il Galatasaray - ha detto l'allenatore ed ex azzurro Fabio Viviani e a Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' – è un grande club, ha vinto 30 titoli e punta sempre a vincere. Il livello del campionato sta salendo, ci sono belle sfide tra squadre e tra bomber: in Turchia ci sono anche Dzeko e Immobile.

Mi aspetto un Napoli che ora sia un po’ più attendista dal punto di vista tattico. Con un attaccante come Lukaku puoi arretrare un po’ di più per crearti spazio e per sfruttare la velocità di Lukaku e Kvaratshelia. Con questa impostazione più compatta si riuscirà, probabilmente, a risolvere gli scompensi dovuti al centrocampo a due e all'attitudine di Lobotka e Anguissa. Si trovano equilibri nuovi e si può fare comunque bene”.