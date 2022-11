Viviani: “Vi spiego perchè il Napoli ha fatto bene a scegliere di fare il ritiro in Turchia”

Fabio Viviani, allenatore del Goztepe, squadra della seconda divisione della Turchia, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live

TuttoNapoli.net

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Fabio Viviani, allenatore del Goztepe, squadra della seconda divisione della Turchia, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live: “Il Napoli ha fatto la scelta giusta per il ritiro. Sia per la località che per la modalità. Antalya è una meta spesso battuta da club russi e nordeuropei, ora anche le squadre italiane l’hanno scoperta. Ci sono strutture eccellenti che possono soddisfare tutte le esigenze di un club. Ottimi impianti sportivi e splendidi alberghi. Credo che sia il posto giusto. Andare via poi dall’Italia può consentire al Napoli di fare bene per ricaricarsi e per affrontare al meglio quello che è di fatto un secondo campionato. La pausa? Quando vai cosi bene non vorresti mai interrompere il trend, ma la stagione è particolare per tutti, ha cambiato le carte in tavola.