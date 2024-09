Viviano: "Messi calcisticamente ha surclassato Maradona, lo pensano anche gli argentini"

vedi letture

Intervenuto a Tv Play, l'ex portiere Emiliano Viviano parla di Messi e Maradona, del paragone tra i due, e sul tema ha le idee piuttosto chiare: "Quando è morto Maradona mi sono messo a piangere, per me era Dio sotto tutti i punti di vista, ma calcisticamente Messi lo ha surclassato. Il Maradona personaggio, il suo carisma, il suo lottare per tutti, in questo Diego era impareggiabile e nessuno sarà mai come lui. Ma ti assicuro che tanti argentini a me personalmente hanno detto la stessa cosa, cioè che non c'è paragone, che Messi è il migliore, ma non possiamo dirlo, non lo possono dire, perché è come bestemmiare".