Vocalelli vota Chiesa: "Lo prenderei sempre, è tra i 3 italiani più forti"

Il giornalista Alessandro Vocalelli è intervenuto ai microfoni di Radio Radio parlando anche della figura di Federico Chiesa che la Juventus ha messo alla porta non rientrando nei piani di Thiago Motta e soprattutto non rinnovando il contratto in scadenza:

''Chiesa lo prenderei sempre, per me è uno dei tre giocatori italiani più forti. Nel calcio moderno è fondamentale avere un giocatore bravo nel saltare l’uomo. Roma? Dybala non farà tutte le partite. De Rossi ha fatto bene l’anno scorso e ha riacceso le speranze Champions''.