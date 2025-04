Volpecina: "Dura marcare Orsolini, somiglia a un azzurro. Scudetto? Vi do le mie percentuali"

vedi letture

Giuseppe Volpecina, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte è un allenatore molto esperto, sa come gestire il gruppo ed è tra i migliori in questo. Sa benissimo, anche se tiene gli animi caldi, che il Napoli può vincere lo scudetto. E’ alla pari dell’Inter che forse ha una rosa più competitiva. Loro hanno anche altri obiettivi e quindi rischiano di distrarsi, questo può portarci un vantaggio. L’Inter non deve mai sbagliare perchè poi se sbaglia il Napoli li azzanna. Lo scudetto ce lo giochiamo al 50%, anche se l’Inter ha tre punti in più.

Orsolini? E’ antipatico da marcare, un po’ come Politano. E’ uno fastidioso, se non stai concentrato al massimo può saltarti. Poi ha un ottimo sinistro, si avvicina molto a Politano che se è in giornata è imprendibile. Orsolini va costretto a rincorrerti, cosa che non ama fare”.