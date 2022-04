Volpecina: “Ora non serve più l'estetica, ma portare a casa i tre punti in qualsiasi modo”

"Zanoli ha un grande futuro ed è stato inserito al momento giusto da Spalletti che non ha rischiato di bruciarlo".

Oggi con il Var la sua rete sarebbe stata annullata, per cui "fare gol alla Juve in fuorigioco è stata un'impresa direi unica". Ha esordito così l'ex azzurro, Giuseppe Volpecina, che ha conquistato il primo scudetto con il Napoli a Club Napoli Night in onda su Teleclub Italia marchiandolo con quel gol nell'1-3 di Torino.

Domenica scorsa a Bergamo "a me ha colpito molto la personalità di Zanoli - ha osservato Volpecina - nella sua prima partita vera, la più difficile dell'anno. Ha risposto alla grande giocando con serenità e concentrazione. Abbiamo un'ottima alternativa a Di Lorenzo che ha diritto ad un po' di riposo. Tuttavia è fondamentale sentire la fiducia dell'ambiente. Zanoli ha un grande futuro ed è stato inserito al momento giusto da Spalletti che non ha rischiato di bruciarlo".

Ora, a sette partite dalla fine, il Napoli è in piena lotta per lo scudetto. "Vincerlo a Napoli è straordinario. Ogni partita è come andare in guerra, il gruppo è unito e lo hanno dimostrato vincendo a Verona e Bergamo. Ora non serve più l'estetica - ha concluso l'ex azzurro - ma portare a casa i tre punti in qualsiasi modo con determinazione e cattiveria agonistica. È un'occasione unica e può darsi che non si ripeterà".