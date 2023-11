Volpi: "I giocatori non hanno più alibi, erano costretti a dare un segnale"

Sergio Volpi, ex giocatore della Sampdoria e non solo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal.

Sergio Volpi, ex giocatore della Sampdoria e non solo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante 'Radio Goal': “Lobotka è stato un giocatore fondamentale per il Napoli l’anno scorso, quest’anno ha avuto qualche problema spero che si riprenda definitivamente per il bene della squadra.

Il Napoli deve lottare per le posizioni di vertice, bisognava dare un segnale perché i giocatori non hanno più alibi. Mazzarri conosce l’ambiente, sa come prendere i giocatori“.