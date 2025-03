Volpi: "Occhio al Penzo, è uno stadio particolare. Scudetto? Si deciderà alla fine"

Sergio Volpi, allenatore del Castiglione, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal,in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Giocare al Penzo di Venezia? E’ uno stadio particolare, un po’ scomodo da raggiungere. La città è unica al mondo ed è bello sempre andare a giocare lì perché lo stadio ha anche una posizione molto particolare. Novellino? Forse il mio atteggiamento con lui all’inizio non è stato positivo, poi ci siamo chiariti e lo ringrazierò sempre.

Corsa scudetto? Sarà una lotta che durerà fino alla fine, Napoli ed Atalanta non hanno impegni infrasettimanale. L’Inter potrebbe soffrire queste gare in più. Il Napoli ha l’entusiasmo della gente dopo una stagione in cui non si è stati protagonisti. Poi Conte sa come si vince, lo stesso vale per l’Atalanta con Gasperini”.