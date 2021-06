Volpi racconta lo Spalletti del Venezia: "Schietto, senza paura di affrontare le persone"

Sergio Volpi, ex calciatore di Luciano Spalletti al Venezia e oggi allenatore, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "E' una persona schietta, dice le cose in faccia e non ha paura ad affrontare le persone. Sa come gestire i gruppi, specie quelli più importanti. Non avrà questo tipo di problemi a Napoli. Ovviamente tutto diventa più semplice quando arrivano i risultati".