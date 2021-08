Wisla Cracovia, il ds: "Abbiamo voluto il Napoli anche per vedere dal vivo Zielinski"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il direttore sportivo del Wisla Cracovia, Tomasz Pasieczny: "Abbiamo una nuova squadra e nuovo allenatore, contro il Napoli sarà un evento molto importante e un ottimo test anche dal punto di vista tecnico. Si potranno fare delle valutazioni e capire come si riuscirà ad affrontare una squadra del valore del Napoli. Dopo due giornate in Polonia il Wisla è al comando con 5 punti.

Zielinski? Abbiamo voluto il Napoli per celebrare i 115 anni del Wisla perché è una squadra in crescita e per vedere dal vivo Piotr. E’ partito molto giovane dalla Polonia e quindi sui campi polacchi non si è visto molto spesso. Dal campo si potrà ammirare molto di più rispetto alla tv.

Mercato? Siamo aperti a qualsiasi collaborazione, quando si tratta di una società come il Napoli siamo sempre ben disposti.

Quanti tifosi ci saranno mercoledì allo stadio? Siamo molto contenti del ritorno dei tifosi allo stadio, che una capienza di quasi 30mila spettatori. Però per la riduzione per la restrizioni Covid se ne prevedono col Napoli circa 15mila”.