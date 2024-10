Zaccardo: "Il Napoli era partito male. Ora è solido, si difende bene e vince"

L'ex difensore della Nazionale italiana campione del mondo nel 2006, Cristian Zaccardo, ha parlato in esclusiva a TMW direttamente dalla Padel Pro Am Cup a Viareggio: "Non ci vediamo tanto spesso tutti insieme. Ogni tanto ci si incrocia singolarmente, ma tutti insieme no. Ringraziamo Davide Lippi che ha organizzato quest'incontro, è stato bello rivedersi e rivedere mister Marcello Lippi più lo staff con cui abbiamo fatto un'impresa straordinaria".

Domani Italia-Belgio. Cosa vorresti rivedere di Francia-Italia?

"Domani sarò allo stadio a Roma a vederla dal vivo. All'Europeo sono stati commessi degli errori e non è andata come speravamo, poi però abbiamo vinto in casa della Francia e questo dà morale. Spalletti ha dimostrato sempre il suo valore, deve trovare continuità. La Nations League aiuta a inserire qualche nuovo giocatore, speriamo si possa fare bene".

Come valuti il momento del Milan?

"Non c'è equilibrio nel calcio. Vinci delle partite, come il derby, e poi ne perdi altre. Ci sono stati dei cambiamenti, è troppo presto per giudicare. Fiducia a Fonseca? Sì. Quando uno sceglie una strada... Poi chi la vive nel quotidiano sa molte più cose di noi. Ma tutte le squadre sono ancora in carreggiata. L'Inter sulla carta è la più forte, il Napoli era partito male dopo la partita col Verona e ora invece è una squadra solida, che si difende bene e vince. C'è l'Atalanta, che per me può essere l'anti-Inter. C'è la Juventus che ha cambiato tanto, la Lazio è in ripresa, la Roma pure ha cambiato. E' ancora presto per giudicare, aspettiamo la fine del girone d'andata".