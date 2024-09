Zambrotta su Zielinski: "Rinforzo importante, viene da anni di grande gioco al Napoli"

La televisione polacca, nel corso di questa pausa per le nazionali, si è focalizzata sull'approdo di Piotr Zielinski all'Inter e, dopo aver realizzato un'intervista al centrocampista nei giorni scorsi, ascolta anche le opinioni di illustri ex della Serie A. Tra questi anche Gianluca Zambrotta. Di seguito le parole dell'esterno difensivo ai microfoni di TVP Sport:

"Penso che Zielinski potrà rappresentare un rinforzo importante per l'Inter. Ha alle spalle anni di grande gioco al Napoli. Ora è entrato nella miglior squadra del paese. L'obiettivo dell'Inter è sempre quello di puntare ai traguardi più alti. Zielinski ha diversi rivali per un posto a centrocampo, ma secondo me può dare molto a questa squadra".