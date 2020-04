Zauri sposa l'idea playoff: "Ma dovrebbero giocarsela solo le prime 4"

"Il calcio, in questo momento non è una priorità", parole di Luciano Zauri che ai microfoni de L'Eco di Bergamo ha parlato così della ripresa della Serie A: "Ripartiamo con playoff e playout così abbattiamo il numero delle gare da giocare. Per quello che riguarda i playoff Scudetto, dovrebbero giocarsela le prime quattro. Roma scontenta? Necessariamente qualcuna lo sarà. L'Atalanta ci starebbe di diritto senza aver rubato niente. La Dea e la Lazio sono state le migliori, non a caso sono le mie squadre del cuore".