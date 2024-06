Zavaglia: "Buongiorno sistemerebbe la difesa, ma costerà più del solito"

vedi letture

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Zavaglia, procuratore.

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco Zavaglia, procuratore: "È stata una presentazione interessante, con tanti spunti d’interesse. Una conferenza in cui il tecnico ha ribadito quelle che sono le sue prerogative, i motivi dell’accordo con De Laurentiis”

La trattativa con Buongiorno può concludersi al meglio? “Penso che, pur costando più del solito, Buongiorno sia un calciatore di grande qualità, di prospettiva. Il Napoli, con questo ragazzo, sistemerebbe definitivamente la difesa. Nella squadra azzurra ci sono anche altri giocatori. Uno di quelli che mi aspetto esploda, anche a livelli importanti, è Folorunsho. Diedi personalmente Folorunsho alla Lazio, insieme ad un altro giocatore, cercato dai biancocelesti. A tare dissi ‘Igli, prendi anche questo ragazzo’. I tecnici delle giovanili non ci hanno creduto. È un giocatore moderno, molto interessante. Ha delle capacità di inserimento molto importanti, è destinato a far gol in tutte le categorie”

Con il rinnovo di Folorunsho e il veto su Anguissa, si deve temere una cessione di Lobotka? “Se Conte dà il via, vuol dire che ha un’altra soluzione. Difficilmente Antonio farà a meno dei calciatori che gli servono. Bisogna tenere a mente che Conte non partecipa ai campionati, li vince. Per questo, gli azzurri hanno buone possibilità di vincere il titolo”

È l’agente che deve trovare l’acquirente o la società che deve trovare l’offerta giusta? “Dipende dalle intenzioni dell’entourage, della società o del calciatore. Quando si firmano i contratti bisogna cercare di rispettarli. La mia categoria, ai tempi odierni, è piena di personaggi che guardano solamente alle commissioni. I giocatori, a volte, non rispettano i contratti proprio a causa di ciò. Ci sono tanti fattori per far sì che questi eventi possano cambiare”