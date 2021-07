Zazzaroni: "Attenti a Kuipers, Italiani poco simpatici all'UEFA a differenza di Johnson"

“La strategia dell’attenzione” è il titolo scelto dal direttore Ivan Zazzaroni per l'editoriale sulle colonne del Corriere dello Sport di oggi. “Siamo i primi a desiderare che Italia-Inghilterra sia una partita pulita, vera, bella, solo calcio e vinca il migliore, cioè noi”, è l’attacco di un pezzo che analizza gli spunti arbitrali offerti nello stesso giorno dal quotidiano (al centro di alcune critiche) e condivise da altre testate europee. “La storia del calcio europeo e mondiale è piena (anche) di politica, di alleanze, di tradimenti, di corrotti, di interessi milionari (…) Che a Euro 2020 gli inglesi abbiano avuto la strada in discesa è certo. E che dopo il caso Superlega italiani e spagnoli non godano della simpatia dell’UEFA, a differenza di Boris Johnson, lo è altrettanto”, prosegue Zazzaroni a difesa dei sospetti arbitrali pur escludendo una logica di complotto.