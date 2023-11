Zazzaroni: “C’era rigore per l’Ucraina, brutto passare così! A parti invertite…”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato a ‘Tutti Convocati’ su Radio 24 il calcio di rigore non concesso all’Ucraina

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha commentato a ‘Tutti Convocati’ su Radio 24 il calcio di rigore non concesso all’Ucraina per un presunto fallo di Cristante su Mudryk: "Se avessimo beccato una roba del genere noi, saremmo scesi in piazza. Quello è rigore, non ce l'han dato contro e va bene, ma non mi piace passare il turno così, non per fare la vergine. Poi siam passati e tra pochi giorni dimenticheremo, però bisogna essere onesti”.