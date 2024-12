Zazzaroni: "Come si fa a dare 5 a Lukaku? Un palo, gli assist e si danno i voti per il rigore..."

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canale Mediaset: “5 a Lukaku? Non parlo allora. Secondo tempo benissimo, ha colpito pure un palo. Ha fatto due assist pure. Il rigore lo può sbagliare chiunque. Se diamo i voti solo se segna o non segna…”.

